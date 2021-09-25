Москва, 25 сентября 2021, 20:31 — REGNUM Москва продолжит побуждать представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к тому, чтобы они вели себя цивилизованно, заявил 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сравнивая «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с другими террористическими группировками, Лавров заявил, что их нельзя делить на плохих и хороших, но санкции по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) введены с большим количеством изъятий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия, как и большая часть стран мира, предпочитает внимательным образом наблюдать за действиями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и тем, как оно выполняет свои обязательства.
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