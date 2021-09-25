Берлин, 25 сентября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Германии на память о завершении 16-летней эпохи Ангелы Меркель выпустили сувенирные монеты из чистого золота с портретом уходящего в отставку канцлера ФРГ. Сувениры начали предлагать немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

На монете указаны годы, когда Меркель была на посту канцлера — 2005−2021. Сувенир весом в 0,58 гр продается за 49,95 евро. Монета сделана из золота 999-й пробы. Тираж монеты составляет 5 тыс. экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы запланированы в Германии 26 сентября. После голосования отводится 30 дней на то, чтобы парламент собрался в новом составе.

После завершения коалиционных переговоров партий президент ФРГ должен будет передать верительную грамоту новому канцлеру, это будет означать его вступление в должность.