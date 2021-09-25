Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. По линии МИД России и Госдепа США готовят контакты Москва и Вашингтон. Об этом 25 сентября сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву.

Сергей Лавров

«У нас готовится целый ряд контактов по линии министерства иностранных дел (России) и госдепартамента США», — сказал российский дипломат.

При этом Лавров добавил, что это направление, по которому российская и американская стороны ведут «сейчас обсуждения», не единственное.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров провёл в Нью-Йорке встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.