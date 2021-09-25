Москва, 25 сентября 2021, 20:44 — REGNUM В Москве на Пушкинской площади прошла встреча с депутатами КПРФ, посвященная выборам в Государственную думу, передает 25 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Встреча с депутатами КПРФ на Пушкинской площади
Встреча с депутатами КПРФ на Пушкинской площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Встреча с депутатами КПРФ на Пушкинской площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Одобрение от участников встречи
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники встречи с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники встречи с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники встречи с депутатами КПРФ апплодируют
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники встречи с депутатами КПРФ около памятника Пушкину
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пикеты
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM

Президиум встречи составили депутаты Госдумы VII созыва Денис Парфенов, Владимир Кашин, Валерий Рашкин и другие члены партии, в частности, Сергей Обухов и Нина Останина.

Президиум встречи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Глава движения «Надежда России», депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Арефьев, председатель движения «Дети войны»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный
Василий Иванов © ИА REGNUM
Член ЦК КПРФ Владимир Родин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Депутат Госдумы от КПРФ генерал-лейтенант Виктор Соболев
Василий Иванов © ИА REGNUM

Депутаты выразили полное несогласие с результатами электронного голосования и потребовали их отмены. Парламентарии также предложили организовывать еженедельные субботние встречи до полной отмены результатов электронного голосования в Москве.

На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пресса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сторонники Навального на встрече
Василий Иванов [Василий Иванов © ИА REGNUM
Сторонники Навального на встрече
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сторонники Навального на встрече
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мнения участников встречи разделились
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мнения участников встречи разделились
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мнения участников встречи разделились
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полицейский пост с мегафонами
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полицейский пост с мегафонами
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудник полиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пост полиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полиция начала заглушать речь спикеров на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Разговор с сотрудником полиции
Василий Иванов © ИА REGNUM

На встрече также присутствовали представители оппозиционных политических движений. Сотрудники полиции не производили массовых задержаний. В ходе акции полицейская машина с мегафоном пыталась заглушить речь спикеров.