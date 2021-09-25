Москва, 25 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Москве на Пушкинской площади прошла встреча с депутатами КПРФ, посвященная выборам в Государственную думу, передает 25 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Встреча с депутатами КПРФ на Пушкинской площади

Президиум встречи составили депутаты Госдумы VII созыва Денис Парфенов, Владимир Кашин, Валерий Рашкин и другие члены партии, в частности, Сергей Обухов и Нина Останина.

Депутаты выразили полное несогласие с результатами электронного голосования и потребовали их отмены. Парламентарии также предложили организовывать еженедельные субботние встречи до полной отмены результатов электронного голосования в Москве.

На встрече также присутствовали представители оппозиционных политических движений. Сотрудники полиции не производили массовых задержаний. В ходе акции полицейская машина с мегафоном пыталась заглушить речь спикеров.