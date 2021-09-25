Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча проходила 25 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики ЗЕНИТА

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Артем Дзюба и Алексей Сутормин (пенальти). У гостей мяч забил Антон Зиньковский.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Футболисты «Крыльев Советов», в активе которых 10 баллов, находятся на 10-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября подмосковные «Химки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в домашнем матче девятого тура РПЛ. Встреча прошла на «Арене-Химки» и завершилась со счетом 0:0.