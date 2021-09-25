Берлин, , 18:43 — REGNUM В немецком городе Плауэн неизвестный напал на агитационный стенд партии «Союз-90"/"зеленые», говорится 25 сентября в сообщении местной полиции.

Германия Petra B. Fritz

Отмечается, что 50-летнего нападавшего задержали представители «зеленых» и передали сотрудникам полиции. Мужчина был временно заключен под стражу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы запланированы в Германии 26 сентября. После голосования отводится 30 дней на то, чтобы парламент собрался в новом составе.

После завершения коалиционных переговоров партий президент ФРГ должен будет передать верительную грамоту новому канцлеру, это будет означать его вступление в должность.