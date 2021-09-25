Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Избранные губернаторы должны внимательно следить за ходом реализации национальных проектов. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Я прошу вас держать под контролем, под личным контролем ход реализации национальных проектов. Смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми и других категорий граждан, малого и среднего бизнеса, по проведению углублённой диспансеризации и медицинской реабилитации переболевших ковидом — сейчас мы свою программу запускаем», — заявил Путин.

«Уделять необходимое внимание вопросам занятости, в том числе, а может быть и прежде всего, молодых специалистов. Ну и тех, кто достиг предпенсионного возраста — вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы», — указал он.

Президент также призвал обратить внимание на развитие первичного звена здравоохранения, расселение ветхого жилья и газификацию домовладений, а также строительство и модернизацию дорог и объектов транспортной и социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт в предстоящие пять около 7 тыс. школьных зданий.

«Что здесь требуется от регионов? Обоснованные и своевременные, хорошо просчитанные заявки. Грамотное, рачительное распоряжение средствами, полученными и получаемыми из федерального центра. А в сфере софинансирование — чёткое, ритмичное исполнение собственных обязательств», — указал он.