Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. «Единая Россия» не должна злоупотреблять своим доминирующим положением в Госдуме — ведущей партии следует быть готовой работать с другими фракциями. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Призываю не злоупотреблять своим положением ведущей политической силы в том числе и при распределении комитетов, решении вопросов кадрового характера», — заявил Путин.

«За этим стоят вещи содержательного характера и проявление готовности консолидированно работать со всеми политическими силами», — подчеркнул он.