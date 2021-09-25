Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Электронное голосование неизбежно будет развиваться в России. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с лидерами партий и избранными губернаторами — трансляция»

«Что касается электронного голосования — вы знаете, можно этого не делать. Но современные средства и способы волеизъявления, вы знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно», — заявил Путин.

«Вопрос не в том, в какой форме это проводится. Вопрос в контроле за качеством проведения этих мероприятий. У нас нет такого, как, скажем, в Штатах происходило голосование по почте, когда непонятно когда человек пришёл и бросил это письмо… ведь участки закрываются в восемь, а письмо с бюллетенем можно бросить когда угодно. Второе — непонятно, сколько собрали, кто собрал, кто там вбрасывает. Контроля никакого нет», — указал он.

По его словам, внешних наблюдателей за отправлением таких писем просто не существует.

«У нас ничего подобного нет. Если есть сомнения в качестве контроля за электронным способом голосования, давайте вместе подумаем, как это организовывать», — отметил президент.

Он также отметил, что сомнения в процедуре электронного голосования высказывались не только от КПРФ, но и от «Единой России».