Ново-Огарево, Московская область, , 17:59 — REGNUM В России можно было бы провести Чемпионат мира по футболу ещё раз. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Мы в своё время провели Чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведём ещё один Чемпионат мира», — заявил Путин.