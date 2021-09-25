Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В России можно было бы провести Чемпионат мира по футболу ещё раз. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Мы в своё время провели Чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведём ещё один Чемпионат мира», — заявил Путин.