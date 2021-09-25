Нью-Йорк, США, , 17:56 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас завершил напряженную серию двусторонних встреч в рамках Недели высокого уровня 76-й Генассамблеи (ГА) ООН, сообщает AMNA 25 сентября.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

График работы Дендиаса в Организации Объединенных Наций включал встречи как с традиционными друзьями и партнерами Греции, так и с коллегами из стран, с которыми контакты не столь часты. Среди прочих, в число этих стран входили министерства иностранных дел Мексики, Панамы, Ганы и Анголы.

В твиттере после встречи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом Дендиас сообщил, что они обсудили расширение сотрудничества.

«Улучшение отношений со странами Латинской Америки является приоритетом для Греции», — подчеркнул он.

Дендиас находился в Нью-Йорке с 20 сентября, а также присутствовал на встречах, запланированных премьер-министром страны Кирьякосом Мицотакисом в штаб-квартире ООН.