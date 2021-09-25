Новосибирск, 25 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области среди приоритетных задач — восстановление трудовой занятости граждан, потерявших работу и прекративших предпринимательскую деятельность после 1 марта 2020 года, а также впервые ищущих работу, ранее работавших неофициально и длительно неработающих. Об этом сообщило региональное министерство труда и социального развития.

Инвалид

По официальным данным, при содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены более 65 тысяч человек, в том числе 11,5 тысяч ищущих работу и безработных граждан направлены на общественные и временные работы.

Отметим, что в регионе для работодателей установлена квота для приёма в штат инвалидов. Так, на 3200 предприятиях области работают 8,5 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году вышли на новое место работы 2204 инвалида.