Афины , 25 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Федерация стоматологов Греции самостоятельно решит, требуется ли пациенту проведение экспресс-теста на COVID-19 перед посещением врачебного кабинета. Об этом заявил министр здравоохранения страны Танос Плеврис в интервью Skai TV 25 сентября.

Defense.gov Дантист

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Плеврис обсудил спорную меру, заключающуюся в том, чтобы пациент и сопровождающий его человек проходили экспресс-тест перед запланированным визитом. Это решение минздрава вызвало широкий резонанс среди стоматологов, которые сочли, что с ними не консультировались перед принятием такого решения, и высказали опасения, что эта мера еще больше отвлечет пациентов от лечения.

Плеврис сказал, что представитель стоматологов в комитете здравоохранения по пандемии коронавируса присутствовал на соответствующем совещании 23 сентября, и на той встрече все стороны заявили, что стоматологи сами должны решить, какие медицинские процедуры могут привести к распространению вируса.