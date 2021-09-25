Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Сокращение разницы в доходах между бедными и богатыми — одна из серьёзных проблем, стоящих перед российским государством. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя идею о прогрессивной шкале налогообложения от партии «Справедливая Россия — За правду».

Kremlin.ru Владимир Путин

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По поводу прогрессивной шкалы — вы правильно сказали, здесь нужно действовать очень аккуратно с тем, чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные… Второе — чтобы не привело, как в советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего не получилось», — заявил Путин.

«Проблема большой разницы доходов между теми людьми, у которых эти доходы являются весьма скромными, и теми, кто получают просто такой доход, который многим нашими гражданами и не снился, решается разными способами. Но это проблема. И эту проблему мы все вместе будем решать», — указал он.