Горловка, ДНР, 25 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Районы поселка Верхнеторецкое возле Ясиноватой и села Михайловка к югу от Горловки обстреляли из минометов вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

В сообщении говорится, что украинские силовики в общей сложности выпустили по окрестностям Горловки и Ясиноватой 28 мин калибром 120 и 82 мм. Кроме того, представители ВСУ применяли станковые гранатометы.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября ВСУ обстреляли район села Октябрь (ДНР).

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