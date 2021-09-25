Ново-Огарево, Московская область, , 17:33 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуться к прежнему возраста выхода на пенсию.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он предложил вернуться к выходу на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.

«Мы все же предлагаем вернуться к прежнему пенсионному возрасту», — сказал парламентарий.

Кроме того, он настаивает на индексации пенсий работающим пенсионерам

Миронов сообщил, что предложения уже оформлены в виде законодательных инициатив, законопроекты внесены в Госдуму.