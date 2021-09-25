Миронов предложил Путину вернуть прежний пенсионный возраст
Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию.
Дарья Драй ИА REGNUM
Сергей Миронов
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Он предложил вернуться к выходу на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин — в 60 лет.
«Мы все же предлагаем вернуться к прежнему пенсионному возрасту», — сказал парламентарий.
Кроме того, он настаивает на индексации пенсий работающим пенсионерам.
Миронов сообщил, что предложения уже оформлены в виде законодательных инициатив, законопроекты внесены в Госдуму.