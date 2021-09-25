Ново-Огарево, Московская область, , 17:26 — REGNUM На Дальнем Востоке требуются только лица высокой квалификации. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, реагируя на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ссылать в Сибирь на работу протестующих.

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«Фишка в том, что нам нужны именно специалисты, а не все подряд. Не какие-то бездельники, которые бегают там и пустословием занимаются, а нужны специалисты высокого уровня и квалификации. Потому что если развивать Дальний Восток, то нужно его развивать таким, каким мы хотим видеть развитие всей страны. Высокие технологии там нужны, присущие этому краю, этим территориям, и добавленные туда в соответствии с тем, что время требует», — заявил Путин.

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