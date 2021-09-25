Ново-Огарево, Московская область, , 17:22 — REGNUM Решать проблему недостатка трудовых ресурсов с помощью ссылок — не наш метод. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя соответствующее предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Обеспечение трудовых ресурсов с помощью ссылки — наверное, не наш метод. Вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылкой. Это всё-таки не будет работать, как минимум. Это, во-первых, жестокость чрезмерная», — заявил Путин.

Жириновский заявил, что отсылать надо тех, кто «сегодня Пушкинской площади митинговал».

«Попробуйте, и вы увидите — больше бунтовать не будут!» — указал глава ЛДПР.

«Но они и работать не будут, вот в чём дело», — ответил президент.