Ново-Огарево, Московская область, , 17:20 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил восстановить такое понятие как «ссылка».

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"Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка… Сибирь со времен декабристов духовно и интеллектуально за счет ссыльных», — сказал Жириновский.

Обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылок не наш метод, отреагировал Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минобороны Сергей Шойгу предложил основать на Дальнем Востоке несколько городов-миллионников.