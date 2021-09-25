Нью-Дели, 25 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал производителей вакцин всего мира работать в стране.

Kremlin.ru Нарендра Моди

«Сегодня я приглашаю всех производителей вакцин со всего мира делать вакцины в Индии», — сказал он, выступая в субботу на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Моди добавил, что Индия, как крупнейший производитель вакцин, понимает свою ответственность и возобновила экспорт вакцин от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, Индия намерена возобновить экспорт вакцин против коронавирусной инфекции в 2021 году.

По данным индийского минздрава, экспорт препаратов возобновится в октябре-декабре 2021 года. При этом Индия намерена нарастить производство вакцин до 300 млн доз в месяц.