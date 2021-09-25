Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Партия «Новые люди» сделала ставку на молодёжь, и это решение себя в полной мере оправдало. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Вы поступили очень прагматично, когда обратили внимание на молодёжную аудиторию. У нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране. Многие из них работают в качестве волонтёров на важнейших направлениях жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, этической точки зрения, иногда проявляют мужество и рискуют собой, как эпидемия показала», — заявил Путин.

«Поэтому ничего удивительно для меня здесь нет. То, что вы выбрали такое направлени работы — это себя оправдало», — указал он.