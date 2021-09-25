Ново-Огарево, Московская область, , 16:49 — REGNUM Солидарная работа фракций Госдумы позволила эффективно ответить на вызовы пандемии. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется, живыми деньгами», — заявил Путин.

«Поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики. Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента. Причём в самые критичные моменты все фракции работали солидарно», — указал он.

Президент подчеркнул, что результатом именно такой солидарной работы стала взвешенная и ответственная социально-экономическая политика в период пандемии.