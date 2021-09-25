Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поставил общие для партий и правительства РФ задачи, в числе приоритетов — борьба с бедностью и изменение структуры экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с лидерами партий и избранными губернаторами — трансляция»

«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей, улучшить условия жизни, развития, обучения, да просто питание детей в семье с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного образования, здравоохранения», — перечислил Путин в ходе встречи с лидерами партий.

«Продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологических отраслей. Это чрезвычайно сложная, но абсолютно приоритетная задача», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в формате видеоконференцсвязи проходит встреча президента РФ Путина с лидерами победивших на выборах в Госдумы партий.