Приштина, Сербия, 25 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Полиция Косово 25 сентября сообщила о нападении на центр регистрации автомобилей, в результате которого он был подожжен. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли полицейские и пожарные из Зубина Потока. В полиции сообщили, что есть подозрение, что огонь распространяется под землей и затронул территорию объектов МВД Косово и библиотеку дома культуры.

Пожар произошел ночью, около часа по местному времени, к двум его удалось реализовать.

Напомним, с 20 сентября для въезда в Косово гражданам с сербскими номерами необходимо получить в центре регистрации временные косовские номера за 5 евро, которые действительны 60 дней.