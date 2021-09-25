Афины , , 16:24 — REGNUM Гражданам Греции предлагается использовать новое приложение myHealthapp, которое позволяет врачам выдавать медицинские документы, к которым их пациенты могут получить доступ в интернете. Об этом заявили журналистам министр здравоохранения страны Танос Плеврис и министр электронного правительства Кирьякос Пирракакис. Об этом сообщает AMNA.

Смартфон

В приложении врач, например, может выдать справку о состоянии здоровья для занятий спортом, как того требуют тренажерные залы и бассейны. Врач входит в приложение, заполняет сертификат с помощью шаблонов, предоставленных для различных целей, и либо отправляет его пациенту, либо распечатывает в своем офисе. Пациенты, зарегистрировавшиеся в системе для получения электронных рецептов, получают SMS (текстовое сообщение) со штрих-кодом на свои мобильные телефоны и получают доступ к документу по электронной почте в формате PDF. Те, кто этого не делает, получают его лично от своих врачей.

Приложение стало доступно пользователям 23 сентября.

Министры заявили, что приложение является предшественником досье пациента в электронном формате, которое будет постепенно использоваться по мере расширения сервиса.