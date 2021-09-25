Тирана, 25 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В статистическом агентстве Албании сообщили о том, что за август страну посетили 1 537 191 иностранный гражданин.

Албания, Саранда

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в августе 2020 года этот показатель был в 2,7 раза меньше. Также отмечается рост числа албанцев, выехавших из страны за месяц — 677 842 — в 2,2 раза выше, чем в прошлом году.

Отметим, Албания начала кампанию по вакцинации населения одной из первых в регионе Западные Балканы с целью к лету отменить коронавирусные ограничения и привлечь туристов. Прямая и косвенная прибыль от туристического бизнеса составляет около четверти ВВП страны.