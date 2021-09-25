Астана, 25 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Новую концепцию развития и строительства вооружённых сил Казахстана до 2030 года утвердил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Токаева.

Emails.vlast.kz Касым-Жомарт Токаев

«Верховный главнокомандующий утвердил новую концепцию создания и развития вооруженных сил, других войск и воинских формирований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство обороны Казахстана разработало проект концепции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября глава РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.