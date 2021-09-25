Краснодар, 25 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В десяти муниципальных образованиях Краснодарского края введён режим повышенной готовности, сообщили 25 сентября в региональном оперативном штабе.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Наводнение

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В регионе подготовлено 80 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч человек. На данный момент эвакуация населения не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25−26 сентября на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Сильные дожди уже обрушились на Сочи — там приостановлены соревнования по парусной регате, на контроле находится обеспечение безопасности проведения заездов «Формулы-1», задержаны авиарейсы, ограничено железнодорожное сообщение. Также был подтоплен участок трассы А-147 — на данный момент движение восстановлено.