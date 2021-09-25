Сочи, Краснодарский край, 25 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Железнодорожное и авиасообщение задержано в Сочи из-за сильных дождей 25 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Admkrai.krasnodar.ru Шторм в Сочи

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В настоящее время движение поездов затруднено на участке в Адлерском районе из-за обрыва контактной сети, движение поездов идет только по одному пути. В Сочинском аэропорту на вылет уже задержано 12 бортов на вылет, восемь на прилет, четыре рейса перенаправлены.

Также из-за ливня затоплен участок федеральной автодороги А-147 в районе «Фара». На данный момент вода сходит.

Между тем, по прогнозу, дожди в Сочи ожидаются в течение всего дня. Оперативные службы работают в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в Сочи было объявлено накануне, 24 сентября. Все службы города переведены в режим повышенной готовности, закрыты все пляжи.