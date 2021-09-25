Афины , 25 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Греция получит 35,9 млн евро из Фонда солидарности Европейского союза в связи с ущербом от стихийных бедствий в 2020 году и пандемии коронавируса. Соответствующая мера одобрена Европейской комиссией 24 сентября, передает AMNA.

Philippe Semanaz Наводнение

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Средства будут распределены следующим образом:

— 3,3 миллиона евро за ущерб от наводнений в Эвии в августе 2020 года;

— 21,6 миллиона за ущерб, причиненный средиземноморским циклоном «Янос» на Ионических островах, Западной Греции, Фессалии и Центральной Греции в сентябре 2020 года;

— 2,5 миллиона за ущерб, причиненный землетрясением на острове Самос в октябре 2020 года;

— 8,5 миллиона на борьбу с пандемией коронавируса.