Пекин, , 15:36 — REGNUM Бывший заместитель Генерального секретаряООНпо экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китайской Народной Республики занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет газета Daily Mail.

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По словам китайского дипломата, Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия и дать отпор новым военным союзам, которые создает Вашингтон. Речь прежде всего идет о военном альянсе AUKUS, в который вошла США, Великобритания и Австралия. В рамках этого альянса британцы и американцы построят для Австралии ядерные подводные лодки.

Ша Цзукан отмечает, что нынешняя внешняя политика Пекина, которая действует с 60-х годов XX века. дала Китаю «моральный авторитет», но теперь все это не соответствует реалиям.