Москва, , 14:52 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может приехать в Россию уже в октябре 2021 года, однако дипломатическая виза ей будет выдана только в том случае, если Вашингтон пойдет на ответные шаги и выдаст дипломатические визы ряду представителей России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, речь идет об отмене ограничений для российских дипломатов, в частности, для специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Константина Воронцова. Американская сторона не дает ему визу с осени 2019 года. Кроме того, по меньшей мере 13 представителей Минобороны и Роскосмоса, а также дипломаты не получили разрешения на въезд в США.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Нуланд может посетить Москв и провести встречу с заместителями главы МИД Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также с заместителем руководителя администрации президентаДмитрием Козаком.