Новосибирск, 25 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Новосибирские депутаты на заседании 10-й сессии внесли изменения в структуру совета депутатов города и избрали нового заместителя председателя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горсовета.

Совет депутатов Новосибирска Сессия Горсовета Новосибирска

«Депутаты приняли решение изменить структуру совета депутатов — вместо трёх заместителей председателя теперь будет четыре. Новый вице-спикер будет работать на неосвобождённой основе — без оплаты из бюджета», — уточнили в горсовете.

По итогам тайного голосования депутат Евгений Лебедев (ЛДПР) был избран новым заместителем председателя совета депутатов Новосибирска.