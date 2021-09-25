Москва, 25 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Законопроект о передаче данных Пенсионного фонда России (ПФР) в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Савченко ИА Красная Весна Росстат

Кроме того, если закон найдет поддержку Госдумы, Росстат будет получать и сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Речь идет о предоставлении обезличенных персональных данных, уточнили авторы инициативы.

«Такие данные позволяют установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что, в свою очередь, позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия», — отметили в правительстве РФ.

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