Москва, , 12:21 — REGNUM Законопроект о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование некоммерческим организациям (НКО), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соловецкий монастырь Александр Куликов © ИА REGNUM

Поправками в Земельный кодекс РФ предусматривается установление возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование НКО для строительства или реконструкции объектов капитального строительства полностью за счет субсидий из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации.

В правительстве уточнили, что законопроект необходим для сохранения и развития Соловецкого архипелага, недопущения увеличения стоимости стройки и реконструкции.