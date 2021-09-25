Новосибирск, 25 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Новосибирске по информации о нарушении прав ребёнка в школе организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Carlos Ebert Школьники

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что на территории одного из образовательных учреждений в Кировском районе города Новосибирска 10-летние школьники регулярно издеваются над одноклассником и снимают происходящее на видео», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения на предмет халатного отношения к исполнению своих обязанностей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.