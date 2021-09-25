В Ростове-на-Дону в жилом доме взорвался газ, есть пострадавший
Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в многоквартирном жилом доме на улице Магнитогорской взорвался газ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 сентября.
ГУ МЧС России по Ростовской области
Ростовские спасатели на месте происшествия
О произошедшем стало известно примерно в 9:50 мск. Хлопок произошёл в одной из квартир на пятом этаже. В результате ЧП повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения нет.
Из пятиэтажного дома эвакуировано 23 человека. Пострадал пожилой мужчина, ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 31 человек.