Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в многоквартирном жилом доме на улице Магнитогорской взорвался газ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 сентября.

ГУ МЧС России по Ростовской области Ростовские спасатели на месте происшествия

О произошедшем стало известно примерно в 9:50 мск. Хлопок произошёл в одной из квартир на пятом этаже. В результате ЧП повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения нет.

Из пятиэтажного дома эвакуировано 23 человека. Пострадал пожилой мужчина, ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 31 человек.