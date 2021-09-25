Стокгольм, , 11:11 — REGNUM 24 сентября Швеция и Франция подписали декларацию о намерениях по расширению сотрудничества в сфере обороноспособности. Помимо прочего, страны обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с политикой безопасности. Об этом сообщил министр обороны Швеции Петер Хультквист в ходе пресс-конференции после встречи со своей французской коллегой Флоранс Парли, передает телеканал SVT.

Петер Хультквист Government.se

«Какие темы стали предметом разговора в ходе сегодняшней встречи?» — спросили журналисты.

«Это Афганистан, речь шла о крупных российских учениях «Заппад», это гибридные действия на границе с Латвией, Литвой и Польшей, где беженцев толкают на выход к границе, что провоцирует нестабильность. Но также была затронута ситуация в Мали и Сахеле. И тут мы были предельно четки в своем намерении заявить, что мы не хотим видеть ЧВК «Вагнер» в этом регионе», — заявил министр Хульквист.

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, европейские страны должны быть лучше подготовлены и готовы действовать сообща.