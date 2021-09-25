Вашингтон, 25 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Американские военнослужащие утверждают, что подверглись нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержаться на армейской базе в штате Нью-Мексико. Об этом накануне, 24 сентября, сообщило командование объекта.

(сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara Эвакуация из Афганистана

Напомним, что после ухода из Афганистана власти США объявили, что они предоставят убежище тем афганцам, которые работали на них в году оккупации. Однако эвакуация афганцев была организована крайне халатно — мест в самолетах на всех не хватало, люди привязывали себя к улетающим самолета и погибали.

В конечном итоге десятки тысяч афганцев были вывезены американцами в третьи страны, а также частично на американскую территорию. На военной базе в Нью-Мексико произошел инцидент.

«Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая… сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико», — сообщило командование базы.

Расследованием инцидента занимается ФБР, подробности не разглашаются.