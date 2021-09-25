На военной базе в Нью-Мексико афганские беженцы атаковали военных США
Вашингтон, 25 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Американские военнослужащие утверждают, что подверглись нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержаться на армейской базе в штате Нью-Мексико. Об этом накануне, 24 сентября, сообщило командование объекта.
Напомним, что после ухода из Афганистана власти США объявили, что они предоставят убежище тем афганцам, которые работали на них в году оккупации. Однако эвакуация афганцев была организована крайне халатно — мест в самолетах на всех не хватало, люди привязывали себя к улетающим самолета и погибали.
В конечном итоге десятки тысяч афганцев были вывезены американцами в третьи страны, а также частично на американскую территорию. На военной базе в Нью-Мексико произошел инцидент.
«Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая… сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико», — сообщило командование базы.
Расследованием инцидента занимается ФБР, подробности не разглашаются.