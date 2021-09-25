Берлин, 25 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Данные экзитпола по выборам в бундестаг показал 24 сентября за два дня до голосования немецкий телеканал ARD. Об этом сообщило издание Bild.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевидение

Они демонстрировались всего нескольких секунд в виде бегущей строки во время трансляции развлекательного шоу в вечерние часы. В ARD пока не уточнили, основываются ли показанная информация на каком-либо опросе или произошел сбой.

Согласно представленным расчетам, блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) якобы отдали предпочтение 22,1% опрошенных, Социал-демократической партии (СДПГ) — 22,7%, а Свободной демократической партии и «Альтернативе для Германии» досталось соответственно 13,2% и 10,5% голосов.

Результаты Левой партии и «Зеленых», которые также участвуют в выборах, показаны не были. Первые данные экзитполов в Германии обычно публикуют после закрытия избирательных участков в день голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября издание Business Insider распространило информацию о том, что сервер председателя ЦИК ФРГ Георга Тиля подвергся хакерской атаке.

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