ЕС разработал секретный план «газовой войны» с Россией
Мадрид, 25 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Секретный план «газовой войны» с Россией разработали в Евросоюзе, 25 сентября сообщил в своей статье для издания The Times обозреватель Бруно Уотерфилд.
Он отмечает, что эту идею выдвинули власти Испании. Авторы плана считают, что документ должен уберечь ЕС от зависимости, в которую европейские станы попадают из-за колебаний на энергетических рынках.
В документе подчеркивается, что страны Евросоюза должны действовать сообща, чтобы быть свободными от условий государств — поставщиков газа. Для этого предлагается объединить закупочную деятельность стран ЕС и заключить общую сделку для создания стратегических запасов голубого топлива.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября представитель министерства экономики и энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что контрактные обязательства по поставкам газа выполняются Россией в полной мере. 23 сентября кандидат в канцлеры ФРГ от «Союза-90» / «Зелёных» Анналена Бербок обвинила РФ в том, что Москва ради своих целей по трубопроводу «Северный поток — 2» способна заставить мерзнуть немецких потребителей газа.