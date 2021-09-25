Мадрид, 25 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Секретный план «газовой войны» с Россией разработали в Евросоюзе, 25 сентября сообщил в своей статье для издания The Times обозреватель Бруно Уотерфилд.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он отмечает, что эту идею выдвинули власти Испании. Авторы плана считают, что документ должен уберечь ЕС от зависимости, в которую европейские станы попадают из-за колебаний на энергетических рынках.

В документе подчеркивается, что страны Евросоюза должны действовать сообща, чтобы быть свободными от условий государств — поставщиков газа. Для этого предлагается объединить закупочную деятельность стран ЕС и заключить общую сделку для создания стратегических запасов голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября представитель министерства экономики и энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что контрактные обязательства по поставкам газа выполняются Россией в полной мере. 23 сентября кандидат в канцлеры ФРГ от «Союза-90» / «Зелёных» Анналена Бербок обвинила РФ в том, что Москва ради своих целей по трубопроводу «Северный поток — 2» способна заставить мерзнуть немецких потребителей газа.