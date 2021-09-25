Ванкувер, Канада, , 09:19 — REGNUM Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере 24 сентября принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить из-под домашнего ареста финансового директора, дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщают канадские СМИ.

Мэн Ваньчжоу Цитата из видео Huawei CFO Meng Wanzhou gets bail (Asspciated Press)

По решению суда все ограничения с Мэн Ваньчжоу сняты и она может покойно покинуть Канаду.

Ранее стало известно, что суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями. Эта сделка позволила Ваньчжоу избежать экстрадиции в США, где финдиректору китайской компании Huawei были предъявлены обвинения в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, что Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. Ей были предъявлены обвинения в нарушении американских торговых санкций против Ирана.