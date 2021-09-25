Киров, 25 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Алтайская «шпионка» Мария Бутина, которая провела более года в американской тюрьме по надуманному обвинению, прошла в Госдуму нового созыва по региональному списку от Кировской области. Ей уступил свой мандат губернатор региона Игорь Васильев, сообщает RT.

Pavel Starikov Мария Бутина

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"Эту кампанию я как секретарь регионального политсовета и губернатор очень активно проводил с Марией Валерьевной Бутиной, которая шла вторым номером по спискам партии «Единая Россия». Она проделала очень большую, серьёзную работу и завоевала доверие граждан Кировской области», — пояснил глава региона.

По его мнению, за короткий промежуток времени Бутиной удалось найти общий язык, точки роста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Мария Бутина является уроженкой Барнаула (Алтайский край). Известность в определённых кругах получила в 2011 году, именно тогда она стала председателем правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие» и приняла участие в молодёжных праймериз, организованных «Молодой Гвардией».

17 июля 2018 года она была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. После полугода заключения, большую часть которого Марию содержали в одиночной камере, она признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

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В Барнаул ей удалось вернуться 29 октября 2019 года. Мария Бутина является руководителем проекта RT «Своих не бросаем».

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