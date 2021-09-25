Сан-Франциско, США, 25 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Запрос легкого форварда баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинса об освобождении его от вакцинации от COVID-19 по религиозным причинам отклонила североамериканская Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба НБА.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация против COVID-19 в США

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«НБА рассмотрела и отклонила запрос Эндрю Виггинса о религиозном освобождении от выполнения приказа Министерства здравоохранения Сан-Франциско, требующего вакцинации от COVID-19 для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше на крупных мероприятиях в закрытых помещениях. Уиггинс не сможет участвовать в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города», — говорится в сообщении.

При этом «Уорриорз» проведут первый матч на своей площадке в рамках подготовки к новому сезону НБА 7 октября и 20 октября — первый домашний матч нового регулярного чемпионата ассоциации.

Отметим, в прошлом сезоне Эндрю Уиггинс сыграл в составе «Голден Стэйт» в 71 матче регулярного чемпионата и набирал в среднем за игру по 18,6 очка, делал по 4,9 подбора и отдавал по 2,4 передачи.