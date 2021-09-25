Мехико, 25 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Очередной раунд переговоров оппозиции и властей Венесуэлы не начался в Мексике в оговорённые сроки в связи с неприбытием правительственной делегации. Об этом говорится в распространённом 24 сентября заявлении оппозиционной коалиции «Единая платформа».

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

из заявления оппозиционной коалиции «Единая платформа» «В связи с отсутствием на сегодняшний день делегации от режима делегация «Единой платформы» подтверждает свою приверженность продолжению этого процесса в рамках норм, которые были согласованы в меморандуме о взаимопонимании».

В документе отмечается, что делегация оппозиции уже находится в Мексике, куда прибыла для обсуждения вопросов, которые были оговорены во время прошлого раунда переговоров. В их числе — реформа системы правосудия, совершенствование механизма по решению социальных проблем и другие.

Новый раунд переговоров, которые проходят в Мексике при посредничестве Норвегии, должен был стартовать 24 сентября. Власти Венесуэлы пока не комментировали возникшую задержку.

Напомним, в ходе первого раунда переговоров, начавшихся в Мексике 13 августа, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между властями и оппозицией Венесуэлы. Правительство Венесуэлы на переговорах представляет делегация во главе с председателем парламента Хорхе Родригесом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро в видеообращении для Генеральной Ассамблеи ООН заявил о том, что международная организация должна оказать содействие в проходящих в Мексике переговорах между оппозицией и правительством.