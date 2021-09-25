Москва, 25 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Первая игра всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний», первый сезон которого будет длиться весь год, состоится 25 сентября. Об этом 24 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество «Знание» Публичная лекция

Для участия командам из пяти человек необходимо зарегистрироваться на сайте ligaznaniy.znanierussia.ru и участвовать в играх сезона. Первый сезон Лиги завершится в сентябре 2022, до его финала пройдет три тура. Отборочные игры будут проходить каждые две недели.

При этом каждый тур включает четыре отборочных игры, по итогам которых в полуфинал выйдут по 20 команд, набравших наибольшее количество баллов. Еще 20 полуфиналистов будет отобрано из рейтинга самых активных команд, которые не победили ни в одной отборочной игре.

В каждом сезоне в полуфинал пройдут 100 команд, в финал — 50, а 10 лучших финалистов каждого тура сразятся в итоговом Гранд-финале, который состоится в Москве. Попасть в Гранд-финал можно и в обход сезонного отбора, для чего будет нужно выиграть «секретную игру» сезона, о которой организаторы объявят всего за неделю и для которой ими будут подобраны очень сложные задания.

Победители финалов каждого тура и гранд-финала получат сертификаты на путешествия в самые живописные уголки России в рамках программы «Больше, чем путешествие» и ценные призы от партнеров.

Отметим, 3 сентября Российское общество «Знание» объявило о старте проекта «Лига Знаний». Проект возник как продолжение первого Всероссийского квиз-марафона, который вошел в Книгу рекордов России как игра с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате.