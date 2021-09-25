Москва, 25 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В субботу, 25 сентября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Alexx Zimin Осень. Москва

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В ночь на 26 сентября в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +7… +9 °C.

Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с, ночью западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём и +4… +9 °C ночью. Небольшой дождь, на западе области умеренный.

В воскресенье, 26 сентября, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +8… +13 °C, облачно, дождь. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, сентябрьская погода не радует теплом жителей Москвы и Подмосковья, но в выходные дни — 25 и 26 сентября — потеплеет.